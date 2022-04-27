Сибиряки увидят пик звездопада в мае

Звездопад Эта-Аквариды активен в конце апреля и мае, но его пик придется на ночь 5 мая, сообщает Планетарий СГУГиТ.

«Активность хороша в течение недели близкой к максимуму активности. Это быстрые метеоры, но мало огненных шаров. Эта-Аквариды достигнут максимума (около 50 метеоров в час) в ночь с 5 на 6 мая 2022 года», — сообщила представитель планетария Виктория Дамм.

Радиант лежит в созвездии Водолея, которое появляется из-за горизонта ближе к утру в восточной части неба.

Эта-Аквариды, или Майские Аквариды — это шлейф частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея. Земля проходит его ежегодно в апреле-мае, в этом году активность метеорного потока продолжается с 19 апреля по 28 мая.

Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу планеты на высотах 100-120 километров со скоростью около 66 километров в секунду и сгорают, оставляя яркий светящийся след.





