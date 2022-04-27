НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Сибиряки увидят пик звездопада в мае

Источник:
Sibnet.ru
436 0
Фото: © pixabay.com/ru/users/452345-452345/

Звездопад Эта-Аквариды активен в конце апреля и мае, но его пик придется на ночь 5 мая, сообщает Планетарий СГУГиТ.

«Активность хороша в течение недели близкой к максимуму активности. Это быстрые метеоры, но мало огненных шаров. Эта-Аквариды достигнут максимума (около 50 метеоров в час) в ночь с 5 на 6 мая 2022 года», — сообщила представитель планетария Виктория Дамм.

Радиант лежит в созвездии Водолея, которое появляется из-за горизонта ближе к утру в восточной части неба.

Эта-Аквариды, или Майские Аквариды — это шлейф частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея. Земля проходит его ежегодно в апреле-мае, в этом году активность метеорного потока продолжается с 19 апреля по 28 мая.

Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу планеты на высотах 100-120 километров со скоростью около 66 километров в секунду и сгорают, оставляя яркий светящийся след.



Еще по теме
Таинственный треугольный кратер на Марсе озадачил ученых
Космические туристы вернулись на Землю
Парад планет: космическая угроза или красивое зрелище?
Создан «несокрушимый» сплав для ракетных двигателей
смотреть все
Наука #Космос #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия перекрыла газ Болгарии
Renault передаст долю в АвтоВАЗе «за рубль»
Власти задумались о введении льготной ипотеки на вторичном рынке
Эксперт спрогнозировал рост цен на мебель в России
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
40
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
30
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов
25
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров
24
Журналиста Владимира Соловьева хотели взорвать в машине
21
Курс евро упал ниже 76 рублей