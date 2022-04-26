Россия остановила поставки газа в Польшу

Россия прекратила поставки природного газа в Польшу по Ямальскому контракту. Ранее Варшава отказалась от схемы оплаты газа в рублях.

Польская сторона утверждает, что Москва не проинформировала Польшу о приостановке газовых поставок и пока никак не прокомментировала ситуацию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Представитель польского правительства Петр Наимский во вторник объявил, что Польша не будет платить за газ в российской валюте, а также подтвердил готовность страны к прекращению поставок российского газа.

При этом после остановки прокачки в польском Министерстве окружающей среды собралась кризисная группа. Польское правительство считает, что газотранспортная инфраструктура страны готова получать газ с разных направлений.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, с 1 апреля расчеты по поставкам газа «недружественным странам» осуществляются за рубли. В случае отказа от таких условий действующие контракты будут остановлены.