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Россия остановила поставки газа в Польшу

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Россия прекратила поставки природного газа в Польшу по Ямальскому контракту. Ранее Варшава отказалась от схемы оплаты газа в рублях.

Польская сторона утверждает, что Москва не проинформировала Польшу о приостановке газовых поставок и пока никак не прокомментировала ситуацию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Представитель польского правительства Петр Наимский во вторник объявил, что Польша не будет платить за газ в российской валюте, а также подтвердил готовность страны к прекращению поставок российского газа.

При этом после остановки прокачки в польском Министерстве окружающей среды собралась кризисная группа. Польское правительство считает, что газотранспортная инфраструктура страны готова получать газ с разных направлений.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, с 1 апреля расчеты по поставкам газа «недружественным странам» осуществляются за рубли. В случае отказа от таких условий действующие контракты будут остановлены.

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