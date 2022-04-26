Кремль оценил безопасность Путина

Фото: © пресс-служба президента РФ
Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, заявил официальны представитель Кремля Дмитрий Песков.
Журналисты спросили пресс-секретаря российского лидера, была ли усилена безопасность Путина на фоне проведения военной спецоперации на Украине и сказывается ли это на его режиме работы.
«Безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне. График, как вы видите, весьма напряженный», — объяснил Песков, отказавшись уточнять другие подробности касательно обеспечения безопасности Путина.
Физической охраной президента РФ занимается специальное подразделение ФСО. Согласно открытым данным, численность этого подразделения составляет несколько десятков тысяч человек.
GammiPluhПока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки
olegsbeglovНу все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....
ifhbrjdВот какой у нас масштаб коррупции! Вручную и не сосчитать!
TanathologТак и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.