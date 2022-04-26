Кремль оценил безопасность Путина

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, заявил официальны представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты спросили пресс-секретаря российского лидера, была ли усилена безопасность Путина на фоне проведения военной спецоперации на Украине и сказывается ли это на его режиме работы.

«Безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне. График, как вы видите, весьма напряженный», — объяснил Песков, отказавшись уточнять другие подробности касательно обеспечения безопасности Путина.

Физической охраной президента РФ занимается специальное подразделение ФСО. Согласно открытым данным, численность этого подразделения составляет несколько десятков тысяч человек.