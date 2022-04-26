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Кремль оценил безопасность Путина

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, заявил официальны представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты спросили пресс-секретаря российского лидера, была ли усилена безопасность Путина на фоне проведения военной спецоперации на Украине и сказывается ли это на его режиме работы.

«Безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне. График, как вы видите, весьма напряженный», — объяснил Песков, отказавшись уточнять другие подробности касательно обеспечения безопасности Путина.

Физической охраной президента РФ занимается специальное подразделение ФСО. Согласно открытым данным, численность этого подразделения составляет несколько десятков тысяч человек.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

ifhbrjd

Вот какой у нас масштаб коррупции! Вручную и не сосчитать!

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.