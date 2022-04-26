Детям участников спецоперации оплатят из бюджета Бурятии учебу в вузе

Депутаты Народного Хурала (парламента) Бурятии приняли закон о социальной поддержке детей, чьи родители погибли и получили травмы во время участия в спецоперации на Украине или на территории Сирии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства Бурятии.

Детей таких военнослужащих можно будет без очереди зачислять в детские сады, школы, в летние оздоровительные лагеря на территории республики.

Также по закону им полагается оплата обучения за счет республиканского бюджета в вузах, колледжах и техникумах, за исключением получения профессионального образования по профессиям и специальностям, где требуется наличие творческих способностей, определенных физических и психологических качеств.

«Необходимые финансовые средства будут предусматриваться в республиканском бюджете на очередной финансовый год исходя из текущей ситуации, связанной со специальной военной операцией», — отмечает пресс-служба Народного Хурала.