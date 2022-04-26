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Детям участников спецоперации оплатят из бюджета Бурятии учебу в вузе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Народного Хурала (парламента) Бурятии приняли закон о социальной поддержке детей, чьи родители погибли и получили травмы во время участия в спецоперации на Украине или на территории Сирии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства Бурятии.

Детей таких военнослужащих можно будет без очереди зачислять в детские сады, школы, в летние оздоровительные лагеря на территории республики.

Также по закону им полагается оплата обучения за счет республиканского бюджета в вузах, колледжах и техникумах, за исключением получения профессионального образования по профессиям и специальностям, где требуется наличие творческих способностей, определенных физических и психологических качеств.

«Необходимые финансовые средства будут предусматриваться в республиканском бюджете на очередной финансовый год исходя из текущей ситуации, связанной со специальной военной операцией», — отмечает пресс-служба Народного Хурала.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

ifhbrjd

Вот какой у нас масштаб коррупции! Вручную и не сосчитать!

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.