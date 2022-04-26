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России насчитали рекордный доход от продажи нефти в апреле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы.

«Сейчас многие страны, которые ввели санкции против России, серьезно подрывают свои же действия, покупая у нее энергоресурсы. В некоторых случаях объемы поставок в апреле стали даже больше, чем в марте», — цитируют «Известия» издание Foreign Policy.

Кроме того, эксперт компании Kpler Мэтт Смит подчеркнул, что экспорт черного золота увеличился с 3,3 миллиона баррелей в день в марте до 3,6 миллиона в апреле, несмотря на антироссийские санкции.

«Главный вывод состоит в том, что в действительности российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие. Это удивительно», — сказал он.

При этом бывший специалист Госдепа Эдвард Фишман полагает, что Россия получает по меньшей мере 1 миллиард долларов в день с продажи нефти и газа.

«Львиная доля приходится на Европу. Некоторые европейские страны поставляют военную помощь на Украину, но она незначительна по сравнению с платежами за российскую нефть и газ», — подчеркнул он.

Примерно 40% поставок нефти из России в Европу, были отгружены на танкеры, маршрут которых сопровождается пометкой «пункт назначения неизвестен». 

Похожая схема помогла обходить санкции Ирану и Венесуэле, у которых также запретили покупать нефть. Санкционное сырье с танкеров перекачивалось на более крупные танкеры. В результате нефть смешивалась в определенной пропорции с другими сортами и переставала считаться иранской или венесуэльской.  

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Экономика #Санкции #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.

nicollaich

Хорошо надувать щёки за чужие денежки.