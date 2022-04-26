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Гагариной и Киркорову запретили въезд в Эстонию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: putnik / CC BY 4.0

МВД Эстонии сообщило, что с 22 апреля этого года до 2027 года Филиппу Киркорову и Полине Гагариной запрещено пересекать границу государства.

Эстонские власти объяснили, что Киркоров не сможет попасть в Таллин на концерт, назначенный на 27 мая, а Гагарина – на выступление, запланированное на 23 сентября. Это связано с тем, что артисты поддержали военную спецоперацию на Украине, сообщает RuNews24.

«Запрет на въезд в Эстонию Полине Гагариной понятен — ее однофамилец первый полетел в космос, и американцам это обидно. Киркорову тоже понятно — у него в этом году юбилей — 55 лет, и он на юбилейном концерте будет исполнять песню "Зайка моя". А это уже криминал», — прокомментировал запрет адвокат Александр Добровинский «СтарХиту».

Ранее был опубликован список украинских артистов, которым на 50 лет запретили приезжать Россию.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.

nicollaich

Хорошо надувать щёки за чужие денежки.