Трансформер: как бесплатно подписаться на Wink

Видеосервис Wink от компании Ростелеком можно сделать индивидуальным — для этого нужно воспользоваться подпиской «Трансформер». Она позволяет самостоятельно выбирать нужный для просмотра контент и не переплачивать за каналы и фильмы, которые не нужны пользователю.

Сейчас можно бесплатно подключить подписку «Трансформер Акция» на месяц на официальном сайте Wink. Или выиграть промокод на три месяца подписки в игре «Три истории» на портале Sibnet.ru.

В рамках подписки «Трансформер» всегда доступен пакет телеканалов «Базовый» и «Онлайн-кинотеатр», куда входят 180 популярных телевизионных каналов и свыше 10 тысяч фильмов и сериалов.

Кроме этого, есть еще 22 дополнительных тематических пакета, они добавляют к базовой коллекции 30 тысяч фильмов и 120 каналов. Пользователь может тасовать набор из дополнительных пакетов каждый месяц, пока не найдет идеальное сочетание.

Фактически, «Трансформер» — классический тариф-конструктор, позволяющий платить и потреблять только тот контент, который действительно интересен. При этом базовая подписка уже включает отличный набор телеканалов, фильмов и сериалов.

Сами пакеты формируются так, чтобы отвечать запросам самой разной аудитории — есть детский, спортивный, музыкальный, познавательный контент. После оформления подписки он доступен на любом экране — от домашнего телевизора до смартфона или ноутбука.