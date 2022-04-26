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Трансформер: как бесплатно подписаться на Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Видеосервис Wink от компании Ростелеком можно сделать индивидуальным — для этого нужно воспользоваться подпиской «Трансформер». Она позволяет самостоятельно выбирать нужный для просмотра контент и не переплачивать за каналы и фильмы, которые не нужны пользователю.
Сейчас можно бесплатно подключить подписку «Трансформер Акция» на месяц на официальном сайте Wink. Или выиграть промокод на три месяца подписки в игре «Три истории» на портале Sibnet.ru.

В рамках подписки «Трансформер» всегда доступен пакет телеканалов «Базовый» и «Онлайн-кинотеатр», куда входят 180 популярных телевизионных каналов и свыше 10 тысяч фильмов и сериалов.

Кроме этого, есть еще 22 дополнительных тематических пакета, они добавляют к базовой коллекции 30 тысяч фильмов и 120 каналов. Пользователь может тасовать набор из дополнительных пакетов каждый месяц, пока не найдет идеальное сочетание.

Фактически, «Трансформер» — классический тариф-конструктор, позволяющий платить и потреблять только тот контент, который действительно интересен. При этом базовая подписка уже включает отличный набор телеканалов, фильмов и сериалов.

Сами пакеты формируются так, чтобы отвечать запросам самой разной аудитории — есть детский, спортивный, музыкальный, познавательный контент. После оформления подписки он доступен на любом экране — от домашнего телевизора до смартфона или ноутбука.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.

nicollaich

Хорошо надувать щёки за чужие денежки.