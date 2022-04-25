НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ГИБДД разъяснила вопрос о продлении водительских прав автоматом

Источник:
Sibnet.ru
372 1
Фото: © Sibnet.ru

Срок действия водительских удостоверений, истекающий в 2022 и 2023 годах, автоматически продлевается только для национальных водительских удостоверений и действует исключительно на территории России, сообщила ГИБДД.

«В случае необходимости управления транспортным средством за рубежом необходимо поменять водительское удостоверение», — цитирует ТАСС ведомство.

Также водительское удостоверения придется поменять, если изменились данные водителя, появились медицинские ограничения на управление транспортом, или само удостоверение утрачено или повреждено.

Действие российских водительских удостоверений, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, продлевается автоматически на три года. Документ был принят 12 апреля.

Еще по теме
ГИБДД решила не штрафовать за мелкие нарушения
Дорожные камеры переустановят по закону
Действие истекающих водительских прав продлили на три года
ЦБ раскритиковал ремонт авто по ОСАГО подержанными запчастями
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (1)
Картина дня
Макрон победил на президентских выборах
Евросоюз допустил возможность оплаты российского газа в рублях
Мировые военные расходы впервые превысили $2 трлн
ГИБДД разъяснила вопрос о продлении водительских прав автоматом
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
39
Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
37
Байден выступит с заявлением по ситуации на Украине
36
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
35
Путин пообещал Донбассу «нормальную жизнь»
29
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов