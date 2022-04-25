ГИБДД разъяснила вопрос о продлении водительских прав автоматом

Срок действия водительских удостоверений, истекающий в 2022 и 2023 годах, автоматически продлевается только для национальных водительских удостоверений и действует исключительно на территории России, сообщила ГИБДД.

«В случае необходимости управления транспортным средством за рубежом необходимо поменять водительское удостоверение», — цитирует ТАСС ведомство.

Также водительское удостоверения придется поменять, если изменились данные водителя, появились медицинские ограничения на управление транспортом, или само удостоверение утрачено или повреждено.

Действие российских водительских удостоверений, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, продлевается автоматически на три года. Документ был принят 12 апреля.