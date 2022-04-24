Тысячи люксовых автомобилей для России застряли в Бельгии

Машины для России, в том числе последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, не могут из Бельгии отправиться в Россию из-за запрета поставок предметов роскоши, сообщила администрация порта Зебрюгге

В бельгийском порту оказались заблокированы около 8 тысяч люксовых автомобилей, которые были предназначены для отправки в Россию, приводит РБК материал The Wall Street Journal.

«Автомобили попали под запрет на роскошь, но здесь застрял ряд других товаров, на которые распространяются другие санкции», — приводит РБК директор автомобильного терминала порта Зебрюгге Марк Адриансен.

Машины, в том числе последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, прибыли из Азии в начале апреля. Они не смогли попасть в Россию из-за санкций Евросоюза, запретившего поставки в страну предметов роскоши стоимостью выше 50 тысяч евро.

Зебрюгге — один из крупнейших европейских портов по перевалке автомобилей (до 2 миллионов машин в год).