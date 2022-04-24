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Суд приравнял умышленный ночной шум к истязанию соседей

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор по принципиально важному делу — намеренное истязание соседей ночным шумом признано преступлением, сообщили в суде.

«Истязание» в данном случае — не эмоциональная характеристика, а вполне конкретная юридическая квалификация. По статье 117 УК «Истязание» житель Нижнего Новгорода был осужден за то, что не давал соседям спать по ночам.

«Находясь в своей квартире, осужденный систематически с 17.00 до 21.00 часа вечера включал на акустической колонке громкую музыку и звуки "ржания и топота лошадей", а затем до 6 часов утра создавал шум путем ударов молотком об имеющиеся в квартире предметы и поверхности», — приводит «Российская газета» текст приговор.

При этом, как сказала судья, он понимал, что своими действиями «причиняет психические и нравственные страдания проживающим в многоквартирном доме соседям, а именно 21 человеку, один из которых несовершеннолетний».

Фактически суд признал, что ночной шум можно приравнять к насилию над соседями и, соответственно, подвести под статью УК.

Мужчину признали виновным и назначили ему 3,6 года лишения свободы условно. Плюс с него было взыскано в пользу двух потерпевших по 100 тысяч рублей на каждого.

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