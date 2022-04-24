Немецкий бизнес назвал катастрофой отказ от газа из России

Торгово-промышленная палата ФРГ (DIHK) выступает против введения эмбарго на российский газ, поскольку это стало бы для настоящей катастрофой для экономики Германии, заявил генеральный директор DIHK Мартин Ванслебен.

«Эмбарго на природный газ было бы настоящей катастрофой в нынешней ситуации. Это превзошло бы все [сложности], что мы испытали ранее. Сравнения с последствиями пандемии совершенно неверны <…>. Это будет намного сложнее», — цитирует РИА Новости Ванслебена.

По его словам, с проблемами в случае эмбарго в первую очередь столкнутся химическая, сталелитейная и фармацевтическая промышленности, поскольку они активно используют газ.

«Если химическая промышленность в Германии прекратит производство, то колеса в Европе остановятся в долгосрочной перспективе», — предупредил Ванслебен.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Запад в ответ ввел жесткие санкции против России. В Европе сейчас звучат призывы отказаться от российского газа.