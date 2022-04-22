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Госдума порекомендовала продлить майские выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Парламентская партия «Новые люди» продолжит направлять обращения губернаторам с предложением продлить майские праздники, сообщил депутат Госдумы Владислав Даванков.

Он отметил, что пока майские праздники официально продлила только Адыгея — власти региона объявили девять выходных с 1 по 10 мая, рабочим днем будет только 6 мая, передает РИА Новости.

«Мы рекомендовали региональным отделениям партии, а также нашим депутатам законодательных собраний и горсоветов, а их на сегодняшний день 52 в 24 регионах, направить соответствующие обращения губернаторам. Адыгея решилась первой», — добавил депутат.

По словам Даванкова, партия предлагает продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней — с 1 по 10 мая. Такая мера поможет людям заняться посадками за городом и больше пообщаться друг с другом.

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Политика #Россия #Законы
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