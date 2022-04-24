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Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru

Источник:
Sibnet.ru
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Азартная, познавательная и, конечно же, с призами — это новая игра «Три истории», посвященная 9 Мая.

Как всегда, к Дню Победы портал Sibnet.ru совестно с Ростелеком запускает познавательное интерактивное развлечение, которое продлится 15 дней  — с 25 апреля по 9 мая. 

Участвовать в игре могут все желающие, независимо от того, услугами какого провайдера пользуются. Главное условие — для сохранения истории игры и получения призов нужно быть зарегистрированным на Sibnet.ru.

По ходу игры в течение всех 15 дней участники могут знакомиться с историей военной техники, получать подарки и собирать игровой арсенал для борьбы за главные призы.

Как играть

Игра «Три истории» состоит из трех разделов: «Бронетехника», «Корабли» и «Самолеты». В каждом участник попадает на поле с засекреченными секторами. В них находятся призы, значки техники, бонусные игры и интересные факты.

Каждые сутки игрок получает три попытки в каждом из разделов. И дополнительно — по одной попытке за пропущенные дни. Задача — открыть сектора, в которых спрятаны призы и техника.

Призы, скрытые в секторах, можно забирать сразу. Арсенал техники нужно пополнять, чтобы в финале побороться за главные призы игры. 

Условия и призы

По ходу игры в любой день с 25 апреля по 9 мая участники могут выиграть портативную колонку, компьютерную мышь, смарт-браслет, пауэрбанк, термокружку, спортивную бутылку, зонт или дождевик. 

Также в секторах могут скрываться цифровые подарки: промокоды на подписку Wink, месяц интернет-тарифа «Игровой», антивирус и приложение родительского контроля. 

В финале каждом разделе определится свой победитель — по количеству набранной за 15 дней техники. 

Главный приз в «Бронетехнике» — камера домашнего наблюдения и полгода услуги «Видеонаблюдение». Лучший игрок в «Кораблях» получит уличную камеру и ее обслуживание на шесть месяцев. Победитель в «Самолетах» заберет умную колонку с голосовым помощником «Маруся».

Суперприз игры — комплект «Умный дом» с годовой подпиской. Он достанется игроку, собравшему наибольшее количество техники во всех разделах суммарно.

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