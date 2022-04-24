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Пандемия коронавируса замедлила в Новосибирске темпы пересадки органов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Число операций по пересадке органов в 2021 году не достигло допандемийных значений, операций было меньше, сообщает Минздрав Новосибирской области в ответе на запрос Sibnet.ru.

«В Новосибирской области в 2019 году было проведено 85 операций по пересадке органов, в том числе 40 — по пересадке печени, 40 — почки, 15 сердца», — отметило ведомство.

В 2020 году с началом пандемии коронавирусом число операций резко снизилось до 63 операции по пересадке органов. Были проведены 34 пересадки печени, 23 — почки, 6 — сердца. Проводили только срочные операции, когда речь шла о жизни и смерти пациента. В случае, когда операцию могли отложить, ее откладывали.

В 2021 году число операций выросло, но не смогло достигнуть допандемийных значений. Врачи провели 80 операций, сред них 47 операций по пересадке печени, 25 — почки, 8 — сердца.

В этом году, по данным на середину апреля, уже проведено 22 операции, удалось провести 11 пересадок печени, 10 почек и одного сердца.

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Сибирь #Новосибирск #Здоровье
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