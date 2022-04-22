Япония обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные»

МИД Японии в своем ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга" обозначил южную часть Курильских островов как «незаконно оккупированную».

«Вопрос о северных территориях (так японцы называю Южные Курилы) — самый большой нерешенный вопрос между Японией и Россией. Северные территории — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет и которые являются исконной частью Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией», — приводит ТАСС содержание доклада.

В «Синей книге» отмечается, что в последние годы Япония также прилагала усилия для проведения активных переговоров, направленных на то, чтобы решить территориальный вопрос и подписать мирный договор.

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МИД Японии также включил в документ фразу: специальная военная операция РФ на Украине — это «вызов основам международного порядка, таким как верховенство права и запрет на применение силы».

В 2021 году в «Синей книге» говорилось, что «"северные территории" — это острова, на которые распространяется суверенитет Японии». При этом отмечалось, что Токио обеспечивает тесный диалог между лидерами и главами МИД двух стран и продолжит активные переговоры с Россией.