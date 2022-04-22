Стандарты классов жилья предложили ввести в России

Депутаты Госдумы выступили с инициативой создания стандартов класса жилья, чтобы исключить риск обмана покупателей, соответствующее письмо направлено в Минстрой, «Дом.РФ» и Федеральную антимонопольную службу.

Авторы инициативы поясняют, что в России не существует четких утвержденных параметров классов новостроек, за исключением «стандарта», условия отнесения к которому определены Минстроем. Покупатели первичного жилья зачастую становятся жертвами недобросовестной рекламы.

«Мы фиксируем рост жалоб граждан, которые были введены в заблуждение рекламой жилых комплексов, причисляемых застройщиками к той или иной категории, но не соответствующих по качеству ожиданиям покупателя», — сказал «Известиям» глава рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александра Якубовского.

Он предлагает разработать и утвердить классы жилья, в которых будет прописаны их подробные параметры. По мнению зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой считает, что застройщики должны нести ответственность за предложения, которые делают.

На этапе проекта часто идет речь о благоустройстве дворов, паркингах, детских садах и прочей инфраструктуре, но по факту люди получают только свою квартиру, пояснила она.