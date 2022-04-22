Снег выпадет в выходные в Забайкалье

Фото: © Sibnet.ru
Снег, порывистый ветер до 20 метров в секунду и невысокая температура днем ожидается в Забайкалье в выходные, сообщила ведущий синоптик отдела метпрогнозов Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.
«В предстоящие выходные дни территория Забайкальского края будет находиться под влиянием циклона с фронтальными разделами», — сообщила синоптик.
В большинстве районов пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, наиболее интенсивные по западной половине края и местами по восточным и юго-восточным районам. Ветер умеренный, днем с порывами до 15-20 метров в секунду.
Преобладающая температура ночью составит от ноля до минус 5 градусов. Днем будет 5-10 градусов тепла, по северным районам ночью 6-11 градусов мороза, днем от ноля до плюс 5 градусов тепла.
mosquito__2010Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...
Алекс555Сколько вони будет в мире от (демократов)
pepelmetalПусть лучше усилят давление в петле у себя на шее!
WSG0600-164-164Так плёвое дело поднаторевшим спецам, выкопавшим Чёрное море, что им вырыть туннель до Лондона, тьфу...