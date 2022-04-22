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Снег выпадет в выходные в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Снег, порывистый ветер до 20 метров в секунду и невысокая температура днем ожидается в Забайкалье в выходные, сообщила ведущий синоптик отдела метпрогнозов Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«В предстоящие выходные дни территория Забайкальского края будет находиться под влиянием циклона с фронтальными разделами», — сообщила синоптик.

В большинстве районов пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, наиболее интенсивные по западной половине края и местами по восточным и юго-восточным районам. Ветер умеренный, днем с порывами до 15-20 метров в секунду.

Преобладающая температура ночью составит от ноля до минус 5 градусов. Днем будет 5-10 градусов тепла, по северным районам ночью 6-11 градусов мороза, днем от ноля до плюс 5 градусов тепла.

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mosquito__2010

Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...

Алекс555

Сколько вони будет в мире от (демократов)

pepelmetal

Пусть лучше усилят давление в петле у себя на шее!

WSG0600-164-164

Так плёвое дело поднаторевшим спецам, выкопавшим Чёрное море, что им вырыть туннель до Лондона, тьфу...