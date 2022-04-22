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Зрители выберут финалистов детского «Голоса» в прямом эфире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Участники детского «Голоса», выбывшие из проекта после поединков, поборются за место в финале в дополнительном этапе.

Дополнительный этап шоу «Голос. Дети» пройдет в прямом эфире Первого канала в пятницу, 22 апреля, в 22.00 (мск).

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За финал поборются девять детей, по трое участников из каждой команды, которые выбыли на этапе «Песня на вылет».

В команде Полины Гагариной это Анастасия Чумакова, Николь Короли и Анастасия Комарова. У Басты — Майя Мидзуно, София Олареско и Ева Левчук. У Крида — Елизавета Дименина, Федор Сорокин и Василиса Царская.

Кто из участников дополнительного этапа попадет в финал, будут решать зрители с помощью голосования в прямом эфире. Из каждой тройки наставника выберут только одного юного артиста, который вернется в борьбу за победу на проекте.

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