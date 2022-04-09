Дети из «Голоса» перепели «Видели ночь» Виктора Цоя

София Олареско, Владимир Сорокин и София Кирсенко на этапе поединков исполнили песню «Ночь» Виктора Цоя.

Дети вышли на сцену в костюмах супергероев и исполнили песню «Ночь» группы «Кино» в своем стиле. Аранжировка композиции была ближе к каверу группы Zdob Si Zdub, перепевшей трек Цоя в 2020 году.

На этапе поединков участники команд делятся на тройки, из каждой тройки дальше проходит один артист. В трио, исполнившем «Ночь», дальше прошла София Олареско. Восьмилетний Владимир Сорокин спокойно поблагодарил наставников, а 13-летняя София Кирсенко расплакалась и не смогла сказать ни слова.

В этапе «Песня на вылет» София Олареско выступила с Майей Мидзуно, Ксенией Канн, Евой Левчук и Елисеем Касичем. Баста выбрал финалистов — Елисея Касича и Ксению Канн. Остальные участники покинули проект.