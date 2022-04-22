НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Трассу в Иркутской области подтопило талыми водами. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
284 0

Участок автодороги «Усть-Кут — Уоян» в Иркутской области затопило талыми водами, на месте работает техника, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.

«Обстановка непростая: в этом месте трасса проходит между скалой и железнодорожными путями. Вода размыла проезжую часть, появились глубокие ямы. Вдобавок — замерзший грунт и минусовые ночные температуры», — написал глава Иркутской области.

На проблемном участке работают девять самосвалов, автогрейдер, бульдозер и вакуумная машина. Надо выровнять профиль дороги и откачать воду. Закончить планируют 29 апреля.

Трасса небезопасна. Есть альтернативный маршрут — дорога, которая начинается на примыкании 19 километра автодороги «Ключи – Казачинское – Н.Мартыново».

Еще по теме
Сосиску длиной 25 метров изготовят в Иркутской области
Изменение климата сожжет часть сибирской тайги
Температурный рекорд полувековой давности побит в Иркутске
Подозреваемых в похищении людей в Иркутске арестовали
смотреть все
Сибирь #Иркутск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Злой гений кинематографа: топ фильмов о Гитлере
20.04.2019 06:12
info.sibnet.ru
Сериал «Чернобыль»: новая версия аварии на АЭС
18.04.2022 22:59
info.sibnet.ru
«Начальник разведки»: реальная история советской спецслужбы
17.04.2022 15:08
info.sibnet.ru
Как затонул «Титаник»: пять документальных фильмов
17.04.2022 10:24
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Никита Михалков возмутился поведением Галкина и Урганта
Китай запустил железнодорожный маршрут в обход России
Сериал «Начальник разведки»: реальная история советской спецслужбы
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

mosquito__2010

Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...

Алекс555

Сколько вони будет в мире от (демократов)

Alhazred

На Кубе таких называют гусанос-глисты

Sovik

Пленные с Азовстали все секреты выдали нашим. Где сидят, что едят и т.д. Там есть проблемы с водой. Достаточно...