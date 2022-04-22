Трассу в Иркутской области подтопило талыми водами. ВИДЕО

Участок автодороги «Усть-Кут — Уоян» в Иркутской области затопило талыми водами, на месте работает техника, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.

«Обстановка непростая: в этом месте трасса проходит между скалой и железнодорожными путями. Вода размыла проезжую часть, появились глубокие ямы. Вдобавок — замерзший грунт и минусовые ночные температуры», — написал глава Иркутской области.

На проблемном участке работают девять самосвалов, автогрейдер, бульдозер и вакуумная машина. Надо выровнять профиль дороги и откачать воду. Закончить планируют 29 апреля.

Трасса небезопасна. Есть альтернативный маршрут — дорога, которая начинается на примыкании 19 километра автодороги «Ключи – Казачинское – Н.Мартыново».