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Приставы арестовали спорткар Marussia в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УФССП России по Новосибирской области

Судебные приставы УФССП России по Новосибирской области арестовали спортивный автомобиль Marussia, сообщает ведомство.

Директор автосалона, который предоставлял комплекс услуг по диагностике, обслуживанию и ремонту автомобилей, в том числе и премиум-класса задолжал более 5,5 миллиона рублей.

В отношении должника судебные приставы-исполнители применили ряд санкций: запрет на выезд из страны, арест банковских счетов, а также запрет на регистрационные действия имущества. 

Определив местонахождение спортивного автомобиля Marussia, судебные приставы выехали на место, составили акт описи ареста имущества должника и погрузили на эвакуатор.

Автомобиль Marussia находится на ответственном хранении у взыскателя. У должника есть шанс вернуть автомобиль, оплатив задолженность до его реализации на торгах.

Marussia Motors была основана в 2007 году Николаем Фоменко и Ефимом Островским, через семь лет обанкротилась. В конце 2017 года новосибирская фирма VIP-Service выкупила шесть спорткаров Marussia для восстановления и достройки. Это прототипы B1, B1 Speedster, два образца B2, кроссовер F2 и экспериментальный B3.



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