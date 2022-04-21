Погода в Новосибирске резко ухудшится

Сильный ветер до 18 метров в секунду придет в Новосибирск в пятницу, температура воздуха днем составит не больше 3 градусов тепла, сообщает пресс-центр мэрии города.

Днем в пятницу на территории Новосибирска ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, температура воздуха до 1-3 градуса тепла с небольшим понижением в течение дня. Выпадет мокрый снег.

В субботу ночью будут минусовые температуры, днем будет такая же погода, как в пятницу, но ветер будет не такой сильный, до 9 метров в секунду. Ночью ожидается преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег.

В воскресенье днем станет чуть теплее: 4-6 градусов тепла, ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью ожидается небольшой снег, днем преимущественно без осадков.