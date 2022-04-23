Пять способов украсить яйца на Пасху без краски

Пасхальное яйцо — одно из простых и важных украшений стола в праздник Светлой Пасхи. Традиционно яйца красят, но можно обойтись и без этого, украсив символ праздника подручными средствами.

В христианстве яйцо считается символом гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Пасхальные традиции позволяют красить яйца в любой цвет, а также украшать любым способом.

Способ 1. Гламурный

Для украшения яйца можно использовать самоклеящиеся стразы. Это могут быть как одиночные камни, так как целые полоски, составленные в узоры. Купить стразы можно в любом магазине для шиться, творчества, детских отделах, а также в отделах для дизайна ногтей.

Чтобы украсить яйца стразами, нужно заранее придумать дизайн — это будет абстрактное расположение или спланированный рисунок. Этот способ удобен тем, что стразы легко можно отклеить и приклеить заново. Также это занимает очень мало времени, не больше пары минуты на одно яйцо.

Фото: © Sibnet.ru

Способ 2. Детский

Здесь придется вспомнить, как в детстве делались аппликации. Для такого варианта понадобится клей, цветная бумага или картон и немного воображения. Например, решили превратить яйца в котиков — тогда надо нарисовать и вырезать из цветной бумаги нужные элементы — глаза, мордочку, усы.

Чтобы все котики получились одинаковыми можно использовать трафарет — по первым деталям выкроить все остальные. Готовые элементы приклеить на вареные яйца клеем. Лучше всего подойдет клей-карандаш, он не течет и быстро высыхает.

Фото: © Sibnet.ru

Способ 3. Простой

Для самого простого способа можно купить любого вида наклейки. Приобрести их можно в почти в любом крупном магазине, в отделах для творчества и декора. А перед Пасхой даже в продуктовых магазинах можно найти готовые тематические наклейки.

Пользоваться наклейками умеют даже дети. Единственное, что стоит учитывать, это цвет. Если планируется украшать белые яйца, то лучше наклейки контрастного яркого цвета. На красные яйца подойдут и белые, серебряные наклейки.

Фото: © Sibnet.ru

Способ 4. Нитками

Для украшения яиц нитками подойдут как швейные, так и вязальные. А можно использовать одновременно те и другие, чтобы создать контраст объемов. Также для воплощения такого способа понадобится немного клея или двустороннего скотча.

Для работы насухо вытереть яйцо, найти несколько точек крепления нитки и приклеит туда маленькие кусочки двустороннего скотча или смазать клеем. Это нужно, чтобы нитки не соскользнули. Далее обмотать яйцо ниткой в любом порядке — хаотично или симметрично.

Фото: © Sibnet.ru

Способ 5. Торжественный

Для торжественного способа подойдут обрезки кружева и тонкие ленточки для банта. Для закрепления ткани на яйце — двусторонней скотч или клей.

Для украшения яйца отмерить кружевную ленту по диаметру яйца и нарезать на полоски в том количестве, сколько яиц нужно украсить. Дальше все просто — обмотать яйца, закрепить концы клеем или на заранее прилепленный двусторонней скотч. При желании украсить ленту бантиком.

Фото: © Sibnet.ru

Кроме всех перечисленных способов можно проявить смекалку, творчество и придумать еще массу вариаций для украшения пасхальных яиц. Единственная трудность, с которой можно столкнуться — поедание таких угощений.