Бобра спасли после нападения собак под Новосибирском

Собаки напали и ранили бобра на дороге в районе СНТ «Колос-РЕМ» в Новосибирской области, животное спасли сотрудники Минприроды региона.

Покусанного бобра нашла местная жительница, она сообщила с диспетчерскую службу о бобре с ранами.

«Специалисты доставили дикое животное в ветеринарную клинику, провели осмотр, обработали рваную рану в области головы. Предположительно, рана получена в результате нападения собак», — сообщает Минприроды Новосибирской области.

Через несколько часов бобра выпустили в естественную среду обитания. он стал активнее после того, как только он оказался в воде.