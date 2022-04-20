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Бобра спасли после нападения собак под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Собаки напали и ранили бобра на дороге в районе СНТ «Колос-РЕМ» в Новосибирской области, животное спасли сотрудники Минприроды региона.

Покусанного бобра нашла местная жительница, она сообщила с диспетчерскую службу о бобре с ранами.

«Специалисты доставили дикое животное в ветеринарную клинику, провели осмотр, обработали рваную рану в области головы. Предположительно, рана получена в результате нападения собак», — сообщает Минприроды Новосибирской области.

Через несколько часов бобра выпустили в естественную среду обитания. он стал активнее после того, как только он оказался в воде.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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