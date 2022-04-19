Трое пьяных омичей подожгли венки на мемориале Победы

Пьяные мужчины подожгли венки на мемориале Победы в Омской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в понедельник в Исилькуле трое пьяных омичей умышленно подожгли два пластиковых венка на мемориальном комплексе «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Мемориальные плиты обгорели.

Злоумышленников нашли по записям с видеокамеры наблюдения. Подозреваемые задержаны – все они ранее судимы за кражи и грабежи. Один из задержанных —33-летний житель Омска – приехал в гости к знакомым, проживающим в Исилькуле. Свои действия мужчины списали на алкоголь.



Возбуждено уголовное дело по пункту «а», «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (умышленное повреждение воинских захоронений). Им грозит штраф до пяти миллионов рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.



За это грозит трафом в размере от двух до пяти миллионов рублей, либо принудительными работами до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.