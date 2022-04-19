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Водители мусоровозов устроили забастовку в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники компании «Эко Транс-Н», которая занимается вывозом мусора в Новосибирске, устроили забастовку и не выехали на линию из-за отсутствия автомобилей. Это может привести к задержкам по уборке мусора с контейнерных площадок города.

Водители «Эко Транс-Н» проводят забастовку из-за неподходящих условий труда. У них не хватает техники для вывоза мусора. «Эко Транс-Н» в основном свою технику арендует и задержала платежи за транспорт, поэтому компания осталась без машин. Это привело к простою и к пересмотру графика работы водителей, сообщается в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» со ссылкой на сотрудников.

По данным Министерства ЖКХ Новосибирской области, по состоянию на 19 апреля, 29 водителей и 29 операторов не вышли в смену в связи с отказом работать на новых машинах, поступивших на предприятие.  При этом власти отмечают, что вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок находится под контролем.

Мусоровывозящая компания «Артика Сити», которая на днях закрывает мусоросортировочный комплекс с фактической мощностью более 120 тысяч кубометров в год, оценила масштабы мусорного кризиса.

«Имея многолетний опыт в работе по транспортировке отходов «Арктика Сити» предполагает дальнейшее ухудшение ситуации с вывозом ТКО. Весьма вероятно, что уже в ближайшее время станут заметны проблемы с вывозом крупногабаритных отходов, затем с вывозом ТКО в частном секторе, следом — с вывозом 8-кубовых контейнеров, далее — с контейнерами других типов», — сообщила «Арктика Сити».

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Сибирь #Новосибирск #Город
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Топ комментариев

Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

jeryakob

9% на продукты? понаделал делов. издевается еще

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец