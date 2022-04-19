Новосибирцы размечтались о пенсии в 44 тысячи рублей

Новосибирцы мечтают о пенсии в 44,5 тысячи рублей, это меньше чем хотели бы получить москвичи и петербуржцы, сообщает SuperJob.
Год назад новосибирцы были согласны на пенсию в 41 тысячу рублей, а теперь мечтают получать 44,5 тысячи рублей. При этом сейчас средняя пенсия в Новосибирской области составляет около 17 тысяч рублей. Самая большая пенсия у летчиков-испытателей — 100 тысяч рублей.
Красноярцы хотят больше — 45,4 тысячи
рублей. Самые маленькие требования к будущей пенсии из опрошенных сибиряков — у
томичей, им хватит 42, 6 тысячи рублей.
Среди жителей мегаполисов самые высокие пенсионные запросы —
в Москве: жители столицы считают достойной пенсией сумму в 50 тысяч рублей. На
втором месте — Санкт-Петербург, здесь для «заслуженного отдыха» необходимо 48
тысяч рублей в месяц.
Опрос показал, что с каждым годом россияне хотят пенсию все
большего размера, что очевидно перекликается с ростом инфляции и расходов.
DrronumГосударь повелел экономики - и она стабилизировалась!
Drronumа ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина
jeryakob9% на продукты? понаделал делов. издевается еще
Partizan1996С экономикой у нас полный стабилизец