Новосибирцы размечтались о пенсии в 44 тысячи рублей

Новосибирцы мечтают о пенсии в 44,5 тысячи рублей, это меньше чем хотели бы получить москвичи и петербуржцы, сообщает SuperJob.

Год назад новосибирцы были согласны на пенсию в 41 тысячу рублей, а теперь мечтают получать 44,5 тысячи рублей. При этом сейчас средняя пенсия в Новосибирской области составляет около 17 тысяч рублей. Самая большая пенсия у летчиков-испытателей — 100 тысяч рублей.

Красноярцы хотят больше — 45,4 тысячи рублей. Самые маленькие требования к будущей пенсии из опрошенных сибиряков — у томичей, им хватит 42, 6 тысячи рублей.

Среди жителей мегаполисов самые высокие пенсионные запросы — в Москве: жители столицы считают достойной пенсией сумму в 50 тысяч рублей. На втором месте — Санкт-Петербург, здесь для «заслуженного отдыха» необходимо 48 тысяч рублей в месяц.

Опрос показал, что с каждым годом россияне хотят пенсию все большего размера, что очевидно перекликается с ростом инфляции и расходов.