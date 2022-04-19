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Новосибирцы размечтались о пенсии в 44 тысячи рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы мечтают о пенсии в 44,5 тысячи рублей, это меньше чем хотели бы получить москвичи и петербуржцы, сообщает SuperJob.

Год назад новосибирцы были согласны на пенсию в 41 тысячу рублей, а теперь мечтают получать 44,5 тысячи рублей. При этом сейчас средняя пенсия в Новосибирской области составляет около 17 тысяч рублей. Самая большая пенсия у летчиков-испытателей — 100 тысяч рублей.

Красноярцы хотят больше — 45,4 тысячи рублей. Самые маленькие требования к будущей пенсии из опрошенных сибиряков — у томичей, им хватит 42, 6 тысячи рублей.

Среди жителей мегаполисов самые высокие пенсионные запросы — в Москве: жители столицы считают достойной пенсией сумму в 50 тысяч рублей. На втором месте — Санкт-Петербург, здесь для «заслуженного отдыха» необходимо 48 тысяч рублей в месяц.

Опрос показал, что с каждым годом россияне хотят пенсию все большего размера, что очевидно перекликается с ростом инфляции и расходов.

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Сибирь #Новосибирск #Красноярск #Томск #Деньги
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Топ комментариев

Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

jeryakob

9% на продукты? понаделал делов. издевается еще

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец