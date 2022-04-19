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Принят первый документ для выпуска небезопасных авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Совет Евразийской экономической комиссии изменил техрегламент так, чтобы каждая страна могла установить собственные требования к выпускаемым автомобилям. Эксперты считают, что это узаконило производство в России упрощенных моделей с более низкими нормами экологии и безопасности.

«Необходимо признать, что эти изменения — серьезный шаг назад. Они приняты, чтобы любым способом поддержать на плаву АвтоВАЗ, УАЗ и другие автозаводы», — прокомментировал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его мнению, машины, собранные по упрощенным правилам, в дальнейшем вряд ли будут дооснащать теми или иными отсутствующими системами, как это предполагалось в отношении автомобилей, выпущенных в прошлом году без ЭРА-ГЛОНАСС. Эксперт напомнил, что в российском автопарке достаточно много машин, не отвечающих современным требованиям.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что новые правила разрешат оснащение автомобилей более простыми топливной (смягченные требования к содержанию вредных веществ в отработанных газах) и тормозной системами (без ABS и ESP). Также не исключено, что будет разрешен выпуск машин без подушек безопасности и с более простыми системами мультимедиа и навигации.

Поправки в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств», одобренные Советом Евразийской экономической комиссии, вступают в силу 25 апреля. Сейчас в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

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Авто #Автопром #Промзона
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