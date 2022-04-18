Гигантская комета направилась к Земле

Астрономы зафиксировали комету C/2014 UN271, которая в настоящее время движется от края Солнечной системы к ее центру со скоростью более 35 тысяч километров в час.

Объект является одной из самых крупных комет Солнечной системы — диаметр ее ядра составляет 130 километров, а весит космическое тело целых 500 триллионов тонн, пишет The Independent.

Впрочем, волноваться землянам не стоит — комета пройдет в достаточном удалении от Земли, примерно на таком расстоянии, на котором сейчас находится планета Сатурн. При этом максимального сближения стоит ждать не раньше 2031 года.

Впервые комету зафиксировали осенью 2014 года, ее примерная орбита имеет большую полуось 20 тысяч астрономических единиц. При этом в 2031 году C/2014 UN271 приблизится к Солнцу на расстояние менее 11 астрономических единиц (это 11 расстояний от Земли до Солнца).