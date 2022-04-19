Христово Воскресенье: как встретить Пасху 24 апреля

Главный праздник православных христиан Пасха в 2022 отмечается 24 апреля. Как встречают праздник, поздравляют с Пасхой, что можно и нельзя делать в этот день?

Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля и 8 мая, после иудейской Пасхи (Песах). В 2022 году праздник выпал на 24 апреля.

В этот день верующие вспоминают воскресение Иисуса Христа, распятого на кресте за грехи человечества. После распятия в Великую пятницу ученики сняли тело Христа с креста, положили в высеченный в скале гроб и ушли, закрыв вход в пещеру камнем, так как уже начиналась суббота, праздник иудейской Пасхи.

Рано утром на следующий день после субботы женщины — ученицы Спасителя — пришли к пещере, чтобы по традиции помазать тело Иисуса специальными погребальными благовониями.

Они увидели, что тяжелый камень, закрывавший вход в пещеру, отодвинут в сторону, в гробу только пустые погребальные пелены и платок, закрывавший лицо Христа. На выходе из пещеры мироносиц встретил ангел, возвестивший им, что Христос воскрес.

Традиции празднования

Практически во всех храмах в полночь по местному времени совершается Крестный ход. Перед этим читаются Деяния Апостолов, около половины двенадцатого служится Полунощница. После Крестного хода начинается Пасхальная Заутреня, по завершении которой служится Божественная Литургия.

После богослужения освящают куличи, творожные пасхи, яйца, мясные продукты, сыр, творог и артос — особый квасной хлеб, предназначенный только для молитвенного вкушения. Чаще всего красят яйца, готовят пасху и куличи в чистый четверг (21 апреля 2022 года).

Одна из важных традиций праздника — утренняя трапеза, когда разговляются после строгого Великого поста. На пасхальный стол полагается ставить заранее освященные в храме крашеные яйца, куличи и творожная пасху.

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По традиции во время трапезы отец семейства очищал первое пасхальное яйцо, разрезал и наделял им каждого домочадца. После, всю пасхальную неделю яйцами одаривали родственников, соседей и знакомых, угощали пришедших в гости к теще молодых, раздавали нищим на помин души, сообщается на сайте Российского этнографического музея.

При обмене яйцами христосовались (обменивались троекратными поцелуями), произнося при этом: «Христос воскресе!», и отвечая — «Воистину воскресе!». Крашеные яйца также оставляли на могилах родных.

Пасхальная еда

Традиция окрашивания яиц очень древняя. Еще в дохристианскую эпоху яйцо олицетворяло зарождение новой жизни.

Согласно библейской легенде, Мария Магдалина после вознесения Иисуса Христа отправилась к римскому императору Тиберию, чтобы возвестить ему об этом чудесном событии. Император сказал, что поверит в воскрешение Христа, если яйцо окрасится в красный цвет. В тот же миг яйца, лежавшие на столе, стали красными.

На праздник Пасхи готовят также творожную пасху. Ее изначальная форма — пирамида, символизирующая Гроб Господень. Делают пасху из творога с сахаром с изюмом и цукатами. Часто куличи называют пасхами.

Но кулич — это дрожжевая выпечка вытянутой формой, она близка к форме церковного хлеба. Его украшают глазурью и красивой посыпкой. Кулич символизирует преломление хлеба апостолами. Ученики Христа делали это после трапезы, в знак, что «хлеб небесный», то есть Спаситель, всегда с ними.

Что нельзя делать на Пасху

Пасха — великий праздник, поэтому работать в этот день не рекомендуется. Это касается и домашних дел, и работ на огороде.



Ошибка приходить на Пасху на кладбище, это противоречит самой сути праздника. Пасха это воспоминание о том, что Христос победил смерть как таковую, потому что воскрес. И тем самым показал людям путь к вечной жизни.

Поэтому Церковь и не поощряет походы на кладбище на Пасху и во время всей последующей Светлой недели. Для поминовения усопших дан особый день — Радоница (3 мая 2022 года).

В Пасху не стоит грустить, ссориться, сквернословить, все это противоречит духу праздника. Также на Светлой неделе после Пасхи запрещены венчания и плотские утехи.

Не следует выкидывать освященные в храме зачерствевшие куличи и скорлупу от яиц. Их надо сжечь, например, на приусадебном участке, и закопать там, где люди и животные не будут попирать ногами.