Похолодание и дожди придут в Новосибирск

Прохладная погода до 10 градусов тепла придет в Новосибирск в начале недели, она принесет дожди и свежий воздух, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Идет постепенное понижение температурного фона. На подходе холодные атмосферные фронты», — сказала синоптик.

Во вторник будет без осадков, ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит от ноля до минус 2 градусов, днем — 8-10 градусов тепла.

В среду днем ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 9-11 градусов. В четверг ожидается небольшой дождь, температура воздуха будет такая же, как в среду.

«Дым лесных пожаров на юго-западных потоках воздуха шли и смещались на город. Сейчас ветер меняется на северный. Эти шлейфы относятся на юг. В последующие двое суток будет рассеивание и станет легче дышать», — сказала Виноградова.