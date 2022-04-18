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Похолодание и дожди придут в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Прохладная погода до 10 градусов тепла придет в Новосибирск в начале недели, она принесет дожди и свежий воздух, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Идет постепенное понижение температурного фона. На подходе холодные атмосферные фронты», — сказала синоптик.

Во вторник будет без осадков, ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит от ноля до минус 2 градусов, днем — 8-10 градусов тепла.

В среду днем ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 9-11 градусов. В четверг ожидается небольшой дождь, температура воздуха будет такая же, как в среду.

«Дым лесных пожаров на юго-западных потоках воздуха шли и смещались на город. Сейчас ветер меняется на северный. Эти шлейфы относятся на юг. В последующие двое суток будет рассеивание и станет легче дышать», — сказала Виноградова.

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Топ комментариев

Uynachalnica

И что, цены упали? Или наоборот, цены настолько высоки, что люди перестали это включать в меню?

Kam1kadze

Ну так пусть ловит иностранных наемников, да и меняет.

ponhik78

Ну да))) "Всего лишь" восьмая и третья экономики мира соответственно. Куда им до какой ни будь супердержавы...

Удавиков

Идея хорошая, но нереальная, и Дерипаска об этом понимает, больше на популизм смахивает.