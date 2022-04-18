НАВЕРХ
Актуальная тема
Дорожные войны
Актуальная тема
Дорожные войны
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ГИБДД решила не штрафовать за мелкие нарушения

Источник:
Sibnet.ru
480 1

Автоинспекторы прекратят наказывать автовладельцев за малозначительные нарушения, например, за отсутствие брызговиков или за неисправные стеклоомыватели, сообщила ГИБДД.

Верховный суд ранее пояснил, что малозначительным считается нарушение, которое содержит признаки административного правонарушения, но не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, приводит ТАСС сообщение ГИБДД.

В таких случаях инспекторы (а также, например, судьи) могут освободить нарушителя от ответственности и ограничиться устным замечанием (статья 2.9 КоАП РФ). К таким нарушениям отнесены отсутствие предусмотренных конструкцией брызговиков на легковых машинах или неисправность предусмотренных конструкцией автомобиля стеклоомывателей.

Но есть правонарушения, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными. Например, это управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медосвидетельствования.

Тема: Дорожные войны
Дорожные камеры переустановят по закону
Скидки и наценки изменились в ОСАГО
Водитель лишился прав после приема корвалола
Эксперт указал на опасное действие при ДТП на парковке
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский пообещал сражаться с Россией «и 10 лет»
Медведев заявил, что дефолт России обернется дефолтом Европы
Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян
Курс доллара вырос на открытии торгов
О самом главном
Вход Господень: зачем вербу хранят целый год?
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Все статьи
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Uynachalnica

И что, цены упали? Или наоборот, цены настолько высоки, что люди перестали это включать в меню?

Kam1kadze

Ну так пусть ловит иностранных наемников, да и меняет.

ponhik78

Ну да))) "Всего лишь" восьмая и третья экономики мира соответственно. Куда им до какой ни будь супердержавы...

Удавиков

Идея хорошая, но нереальная, и Дерипаска об этом понимает, больше на популизм смахивает.