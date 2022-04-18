ГИБДД решила не штрафовать за мелкие нарушения

Автоинспекторы прекратят наказывать автовладельцев за малозначительные нарушения, например, за отсутствие брызговиков или за неисправные стеклоомыватели, сообщила ГИБДД.

Верховный суд ранее пояснил, что малозначительным считается нарушение, которое содержит признаки административного правонарушения, но не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, приводит ТАСС сообщение ГИБДД.

В таких случаях инспекторы (а также, например, судьи) могут освободить нарушителя от ответственности и ограничиться устным замечанием (статья 2.9 КоАП РФ). К таким нарушениям отнесены отсутствие предусмотренных конструкцией брызговиков на легковых машинах или неисправность предусмотренных конструкцией автомобиля стеклоомывателей.

Но есть правонарушения, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными. Например, это управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медосвидетельствования.