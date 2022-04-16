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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский раскрыл военные потери Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Военные потери Украины на сегодня составляют от 2,5 до 3 тысяч военнослужащих, сообщил президент страны Владимир Зеленский

Еще около 10 тысяч человек из числа военнослужащих получили ранения, уточнил Зеленский в интервью CNN. По его словам, «трудно сказать, сколько из них выживет».

Минобороны России 25 марта оценивало потери украинской армии в 30 тысяч человек, из них более 14 тысяч — «безвозвратные» и около 16 тысяч — раненые или больные, временно утратившие боеспособность.

Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. После ее начала Киев объявил в стране военное положение и начал мобилизацию резервистов.

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