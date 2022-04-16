Зеленский раскрыл военные потери Украины

Военные потери Украины на сегодня составляют от 2,5 до 3 тысяч военнослужащих, сообщил президент страны Владимир Зеленский

Еще около 10 тысяч человек из числа военнослужащих получили ранения, уточнил Зеленский в интервью CNN. По его словам, «трудно сказать, сколько из них выживет».

Минобороны России 25 марта оценивало потери украинской армии в 30 тысяч человек, из них более 14 тысяч — «безвозвратные» и около 16 тысяч — раненые или больные, временно утратившие боеспособность.

Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. После ее начала Киев объявил в стране военное положение и начал мобилизацию резервистов.