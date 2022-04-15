Путин раскрыл свои доходы за 2021 год

Президент России Владимир Путин заработал 10,2 миллиона рублей в 2021 году, сообщается на сайте Кремля. Доходы главы государства по сравнению с 2020 годом выросли на 200 тысяч рублей.

Как и прежде, в декларации Путина значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров.

Также президент владеет транспортными средствами: двумя автомобилями ГАЗ 21М («Волга»), «Нивой» и прицепом «Скиф». Известно, что эти машины не серийные — например, ГАЗ 21М 1956 года выпуска для главы государства получил коробку-автомат и современный двигатель.

Рекордным остается доход российского президента в 2017 году — более 18,7 миллиона рублей. Тогда он продал земельный участок в 1,5 тысяча квадратных метров. В 2019 Путин заработал 9,726 миллиона, а в 2018 — 8,648 миллиона.