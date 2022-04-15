«Почта России» занялась производством продуктов

«Почта России» объявила о запуске собственного бренда под названием «Почтовая марка». Под ним будут выпускаться продукты питания и товары для дома, сообщила пресс-служба организации.

Первые продукты под новым брендом — это варенье из клюквы или лимона с имбирем, сушки, печенье с изюмом, крендели и хлебные палочки.

Позже в этом году в продажу поступят крупы, макаронные изделия, безалкогольные напитки, консервы, бытовая химия и товары для дома. В линейке планируется около 200 видов.

Фото: © t.me/napochte

Первые товары поступили в продажу в почтовые отделения 39 регионов страны, в том числе Новосибирской области. Все продукты под новым брендом производят российские компании.

Логотип нового бренда напоминает почтовую марку: обыгрывается двойное значение слова — марка как привычный почтовый элемент и как название торгового знака.