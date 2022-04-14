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Найдено новое объяснение загадки Лох-Несского чудовища

Источник:
HuffPost
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Фото: Immanuel Giel

Изображения Лох-Несского чудовища могут представлять собой пенис кита, такую теорию выдвинул Майкл Свит, профессор молекулярной экологии в Университете Дерби.

Исследователь отметил, что фотографии органа млекопитающего сильно напоминают первые снимки легендарного чудовища из озера. В качестве доказательства Смит представил подборку снимков пенисов китов, передает HuffPost.

«Киты часто спариваются группами, поэтому когда один самец занят самкой, другой высовывает пенис из воды, ожидая очереди», — пояснил специалист свою версию.

При этом критики такой теории уже отметили, что ученый не смог объяснить появление кита в озере Лох-Несс. По мнению биологов, такие огромные животные попросту не могли длительное время существовать в водоеме незамеченными.

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