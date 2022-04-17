Профессор назвал лучший продукт для кишечника

Употребление зеленоватых бананов (не больше одного в день) помогает улучшить здоровье кишечника, считает профессор Гордон Карлсон.

Резистентный крахмал из зеленого банана благотворно влияет на функционирование полезных бактерий, а также способствует стабилизации уровня сахара (гликемический индекс зеленого банана — 30, спелого — 58), приводит «Российская газета» слова ученого.

«Чтобы улучшить здоровье кишечника, я каждый день съедаю один относительно незрелый банан», — сказал Карлсон, ссылаясь на масштабный аналитический обзор 18 исследований.

По его словам, чуть недоспелые бананы могут помочь при диарее и запоре. Ценной клетчатки в них больше, а сахаров, вызывающих вздутие, меньше. Плоды также хороши для профилактики сахарного диабета второго типа, отметил профессор.

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По словам специалиста, зеленые бананы, которые хранятся в холодильнике непродолжительное время, становятся еще полезнее. Содержание резистентного крахмала в них увеличивается на 50% .

Кроме того, в банане много различных пищевых волокон (три грамма на фрукт), которые обладают свойствами пребиотика, поддерживая нужное количество полезных бактерий в кишечнике.