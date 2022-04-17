Ученые выяснили, что стоит за боязнью темноты

Свет способен поддерживать работу центров управления страхом в нашем мозге. Когда он выключается, настроение ухудшается, а страх нарастает, выяснили ученые из Университета Монаша (Австралия).

Миндалевидное тело мозга отвечает за обработку эмоций и регулирование эмоции страха. А свет может воздействовать на миндалевидное тело. Ученые испытали на добровольцах воздействие разного по интенсивности света.

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Оказалось, что умеренное освещение вызывает значительное падение активности миндалевидного тела, а тусклое — еще большее снижение. Также ученые выявили большую функциональную связь между миндалевидным телом и вентромедиальной префронтальной корой во время воздействия света, приводит Naked Science результаты исследования.

Исследователи показали, что свет способен поддерживать работу центров управления страхом в нашем мозге. Этот эффект может способствовать улучшению настроения, благодаря устранению негативных эмоций, связанных со страхом, и усилению обработки негативных эмоций.