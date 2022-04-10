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Нецензурную брань посчитали полезной для психики

Источник:
Naked Science
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Фото: © Olichel / Pixabay License

Нецензурная брань в некоторых ситуациях может повысить уверенность в себе и снизить уровень тревожности и страха, выяснили ученые Университета Кила (Великобритания).

Наука уже доказала, мат способствует выходу негативных эмоций, после чего человек, будучи в гневе, получает моральное облегчение. Есть исследования, согласно которым мат помогает снизить ощущение физической боли (например, при погружении руки в ледяную воду).

Новое исследование, проведенное британскими учеными, открыло новые положительные стороны нецензурной брани. Мат может повысить убедительность речи и даже физическую силу, цитирует Naked Science руководителя исследовательской группы, доктора Ричарда Стивенсона.

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По его словам выяснилось, что брань повышает как физическую силу, так и провоцирует к рискованному поведению. Повторение ругательств способствовало тому, что человек воспринимал ситуацию скорее с юмором и как бы «отпускал» трудности.

Выяснилось, что мат помогал повысить уверенность в себе и снизить уровень страха и опасений. Нецензурная лексика может быть полезной — например, при подготовке к публичным выступлениям, отметил Стивенсон.

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