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Ученый напомнил о главном признаке ядовитого картофеля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Токсичное вещество соланин образуется при неправильном хранении картофеля, если клубни позеленели, их есть нельзя, напомнил доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев.

«Картофель может представлять опасность только в том случае, если он хранился на свету. В таком случае клубни могли позеленеть. Если это произошло, то в них хлорофилл и опасный алкалоид соланин, а он ядовитый для человека. Употреблять такой картофель нельзя», — сказал Мальцев в эфире радио Sputnik.

Удалить из картофеля токсичный соланин практически невозможно. Не стоит пытаться обрезать зеленую половину клубня или отварить такой картофель, потому что это не уничтожит ядовитое вещество.

«С зеленым картофелем лучше не рисковать. Если клубень хоть на четверть зеленый, то его надо убирать в сторону и не есть», — предупредил ученый.

По словам Мальцева, если урожай был собран в августе, то к маю или апрелю клубни уже считаются старыми. Если температура хранения варьировалась от 3 до 8 градусов, а не была стабильной в пределах 3–4 градусов, то многие сорта начинают портиться уже в январе или феврале.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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