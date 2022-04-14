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Редактора хакасского «Нового фокуса» обвинили в фейке о ВС РФ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении редактора хакасского издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева.

По версии следствия, 4 апреля главный редактор разместил статью на сайте издания, в которой следователи обнаружили «фейки». Подозреваемого задержали. У редактора в доме провели обыск.

«В публикации содержались недостоверные сведения о количестве погибших, пропавших без вести и раненых сотрудников Росгвардии, о ненадлежащем уровне их материального обеспечения, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководящим составом Управления Росгвардии, якобы имевших место 24 февраля после пересечения границы с Украиной», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ). Ему грозит штраф до 5 миллионов или лишение свободы нас рок до 10 лет.

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antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

-Керя-

Это как при рекордном улове горбуши рыбу выбрасывали что бы цену не уранить (2018 год вроде)

Killer1974

Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?