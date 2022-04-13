НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Российских футболистов удалили из игры FIFA 22

Источник:
Sibnet.ru
250 0
Фото: © кадр из игры

Разработчик компьютерных игр Electronic Arts Sports убрал российские клубы и национальную сборную из спортивного симулятора FIFA 22.

Компания выпустила обновление для игры, которое посвящено удалению российских футболистов из спортивного симулятора. Вместе с ними пропал стадион «Открытие Банк Арена» и различная российская атрибутика.

При этом футболисты в составе зарубежных клубов, представляющие Россию, в игре останутся. Если у пользователя любимой командой был выбран российский клуб, то он автоматически поменяется на «Пари Сен-Жермен».

Решение объясняется военной спецоперацией, которую Россия проводит на территории Украины. Также отмечается, что компания поддерживает санкции, наложенные на российский футбол FIFA и UEFA.

Еще по теме
Геймеры под санкциями: во что играть будем?
Обнаженные девушки заполонили World of Warcraft
Разработчик World of Tanks покинет Россию
Возможности игрового движка Unreal Engine 5 показали на видео
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Мощный лазер в глубоком космосе послал сигнал на Землю
Водительские права продлят на три года
Уничтожение колонны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
105
Боррель призвал решить конфликт России и Украины «на поле боя»
52
Зеленский назвал единственный выход для Украины
40
Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
38
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинцев
33
Уничтожение колонны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео