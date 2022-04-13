Российских футболистов удалили из игры FIFA 22

Разработчик компьютерных игр Electronic Arts Sports убрал российские клубы и национальную сборную из спортивного симулятора FIFA 22.

Компания выпустила обновление для игры, которое посвящено удалению российских футболистов из спортивного симулятора. Вместе с ними пропал стадион «Открытие Банк Арена» и различная российская атрибутика.

При этом футболисты в составе зарубежных клубов, представляющие Россию, в игре останутся. Если у пользователя любимой командой был выбран российский клуб, то он автоматически поменяется на «Пари Сен-Жермен».

Решение объясняется военной спецоперацией, которую Россия проводит на территории Украины. Также отмечается, что компания поддерживает санкции, наложенные на российский футбол FIFA и UEFA.