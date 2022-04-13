Путин предложил единого оператора северного завоза

Президент Владимир Путин поручил российским ведомствам определить, кто из них будет централизованно координировать северный завоз, а также выбрать единого оператора по морской доставке грузов на труднодоступные территории.

«Предлагаю подумать над тем, чтобы определить единого оператора в сфере морской доставки грузов северного завоза с использованием ледокольной проводки и в целом четко обозначить координатора северного завоза, которым может стать одно из ведомств», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что всем работающим в Арктике ведомствам нужно «грамотно и быстро» перенастроить работу, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей продовольствием и лекарствами, а также гарантировать стабильность цен в местных населенных пунктах.

Северный завоз предполагает обеспечение нужной продукцией территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и европейской части России. В 2021 году ошибки в планировании северного завоза привели к срывам поставок продуктов в ряде регионов.