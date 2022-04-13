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Новосибирск снова останется без Монстрации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первомайские шествия отменили в Новосибирске из-за запрета на проведение массовых мероприятий, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Ежегодное молодежное шествие с абсурдными плакатами — Монстрация не проходит в офлайн с 2020 года, с начала пандемии. Несмотря на то, что многие коронавирусные ограничения отменили, массовые мероприятия еще запрещены.

 «Все массовые мероприятия отменяются, никаких не будет. Пока действует постановление губернатора о запрете массовых мероприятий», — сказала ТАСС Терешкова.

Ранее она сообщала, что в Новосибирске в 2022 году в допандемийном формате состоится празднование Дня Победы 9 мая вместе с акцией «Бессмертный полк», а также День города 26 июня. 

Как уточнила Терешкова в беседе с ТАСС, День Победы является государственным праздником, и для организации в условиях пандемии действует отдельное постановление.

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Топ комментариев

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

Killer1974

Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?

GammiPluh

Да какая разница, он обычный оппозиционный политик... толку от политиков сейчас нуль