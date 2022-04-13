Новосибирск снова останется без Монстрации

Первомайские шествия отменили в Новосибирске из-за запрета
на проведение массовых мероприятий, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна
Терешкова.
Ежегодное молодежное
шествие с абсурдными плакатами — Монстрация не проходит в офлайн с 2020
года, с начала пандемии. Несмотря на то, что многие коронавирусные ограничения
отменили, массовые мероприятия еще запрещены.
«Все массовые мероприятия отменяются, никаких не будет. Пока действует постановление губернатора о запрете массовых мероприятий», — сказала ТАСС Терешкова.
Ранее она сообщала, что в Новосибирске в 2022 году в допандемийном формате состоится празднование Дня Победы 9 мая вместе с акцией «Бессмертный полк», а также День города 26 июня.
Как уточнила Терешкова в беседе с ТАСС, День Победы является государственным праздником, и для организации в условиях пандемии действует отдельное постановление.