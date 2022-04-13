Новосибирск снова останется без Монстрации

Первомайские шествия отменили в Новосибирске из-за запрета на проведение массовых мероприятий, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Ежегодное молодежное шествие с абсурдными плакатами — Монстрация не проходит в офлайн с 2020 года, с начала пандемии. Несмотря на то, что многие коронавирусные ограничения отменили, массовые мероприятия еще запрещены.

«Все массовые мероприятия отменяются, никаких не будет. Пока действует постановление губернатора о запрете массовых мероприятий», — сказала ТАСС Терешкова.

Ранее она сообщала, что в Новосибирске в 2022 году в допандемийном формате состоится празднование Дня Победы 9 мая вместе с акцией «Бессмертный полк», а также День города 26 июня.

Как уточнила Терешкова в беседе с ТАСС, День Победы является государственным праздником, и для организации в условиях пандемии действует отдельное постановление.