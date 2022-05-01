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Дерматолог рассказала, почему нельзя спать неумытым

Источник:
РИА Новости
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Фото: Pat Belanger / Attribution License

Врачи предупреждают, что перед сном обязательно нужно смывать макияж и умывать лицо. От неправильного, недостаточного ухода на коже могут появиться высыпания, сказала завотделением косметологии Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева.

«Перед сном обязательно нужно смывать макияж и умываться, а после умывания наносить легкий крем, так как в ночное время в коже происходят разные биохимические процессы, ночью кожа должна дышать и отдыхать», — сказал врач в интервью РИА Новости.

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Но стоит помнить, что и слишком частый уход кожа тоже не прощает, потому что она вырабатывает свое нормальное кожное сало, которое защищает ее от пересушивания, помогает поддерживать пребиоту кожи в нормальном состоянии, регулирует pH.

«Поэтому чрезмерное умывание может привести к тому, что жирная кожа становится пересушенной, а это большая проблема для врачей-дерматологов и косметологов», — пояснила Колчева.

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