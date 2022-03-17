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Врач перечислила способы борьбы с бессонницей при стрессе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alyssa L. Miller / Attribution License

Психотерапевт и невролог Ольга Котова дала советы, как бороться с нарушениями сна, вызванными тревогой и стрессом.

Тревога на фоне неопределенности, вызванной текущей геополитической ситуацией, может вызвать бессонницу, предупредила Котова в интервью радио Sputnik.

«Главный принцип — примерно в одно и то же время ложиться и вставать. Даже если вы долго не могли заснуть, нужно вставать, как обычно, можно по будильнику», — сказала врач.

Она добавила, что нельзя добирать ночной сон днем. Также нежелательно делать в постели ничего, кроме сна — смотреть телевизор и другие гаджеты. Врач рекомендовала за два-три часа до сна выключать телефоны и не употреблять кофеин.

Если рекомендации не помогли в течение месяца, нужно обратиться к специалисту, предупредила Котова.

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Топ комментариев

gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.
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