Врач перечислила способы борьбы с бессонницей при стрессе

Психотерапевт и невролог Ольга Котова дала советы, как бороться с нарушениями сна, вызванными тревогой и стрессом.

Тревога на фоне неопределенности, вызванной текущей геополитической ситуацией, может вызвать бессонницу, предупредила Котова в интервью радио Sputnik.

«Главный принцип — примерно в одно и то же время ложиться и вставать. Даже если вы долго не могли заснуть, нужно вставать, как обычно, можно по будильнику», — сказала врач.

Она добавила, что нельзя добирать ночной сон днем. Также нежелательно делать в постели ничего, кроме сна — смотреть телевизор и другие гаджеты. Врач рекомендовала за два-три часа до сна выключать телефоны и не употреблять кофеин.

Если рекомендации не помогли в течение месяца, нужно обратиться к специалисту, предупредила Котова.