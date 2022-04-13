Галустяну запретили уходить с ТНТ

Шоумен Михаил Галустян заключил эксклюзивный контракт с «Газпром-медиа» (ГПМ), теперь он не может принимать участие в проектах за пределами холдинга, сообщается на сайте ГПМ.

Срок и сумма контракта не разглашаются. Соглашение предусматривает, что господин Галустян не сможет принимать участие в проектах за пределами «Газпром-медиа». При этом актер и комик может участвовать как в сериалах и шоу ТНТ, так и в проектах других активов холдинга.

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Артист снимется в новых проектах, продолжит вести шоу «Звезды в Африке», появится в имиджевых роликах, станет рекламным лицом и будет представлять бренды холдинга на всех его медиаплощадках.

В 2019 году Галустян уходил с ТНТ на СТС, там у него тоже был эксклюзивный контракт на несколько лет. На ТНТ шоумен вернулся в 2021 году.

Когда вернулся на ТНТ в качестве ведущего, почувствовал, что я дома. <…> Это прекрасные ощущения. Мне быстро стало понятно, что нам надо чаще встречаться. <…> Уже сейчас мы обсуждаем разные проекты, идеи и активности. Скоро аудитория увидит много интересного с моим участием», — сказал Галустян.