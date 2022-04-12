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Россия реанимирует лунную программу

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Россия возобновит лунную программу, заявил президент Владимир Путин на космодроме Восточный во время церемонии награждения космонавтов

«Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас, безусловно, есть задел очень хороший и абсолютно ясные преимущества. Возобновим лунную программу», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, речь идет о запуске с Восточного автоматического аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25». Президент подчеркнул, что Россия будет выполнять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на попытки извне помешать ей идти вперед.

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Замгенерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин, запуск первой за 46 лет отечественной миссии к Луне намечен на 22 августа.

Автоматическая станция «Луна-25» отправится к спутнику Земли, чтобы отработать базовые технологии мягкой посадки в околополярной области и провести контактные исследования на южном полюсе Луны.

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