Гонка началась: когда Луна станет российской?

Россия официально начала подготовку к высадке человека на Луну — «Роскосмос» объявил соответствующий тендер на проведение научно-исследовательских работ. В документах указано, что для первых пилотируемых полетов к Луне Россия использует ракету ««Ангара-А5В» и перспективный малый транспортный корабль. Почему так важно выиграть вторую «лунную гонку»?

20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили модуль корабля «Аполлон-11» на Луне. Спустя полвека ведущие космические державы снова заинтересовались естественным спутником Земли — новые лунные программы России, США и Китая сделают реальным освоение всей Солнечной системы.

Сколько стоит высадка на Луне

Общая стоимость первого «лунного» контракта «Роскосмоса» — 1,7 миллиарда рублей. В документах тендера говорится, что его победитель должен разработать предложения, рекомендации и требования к перспективным технологиям и системам для реализации пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и лунной поверхности.

В тендер также входит разработка требований к малому лунному взлетно-посадочному кораблю, предназначенному для высадки космонавтов на поверхность Луны. Кроме этого, планируется создание нового скафандра, лунохода, луномобиля и сверхтяжелой ракеты для полетов.

Российская лунная программа поделена на три этапа — на первом планируется отправка на спутник Земли автоматических межпланетных станций, которые позволят выбрать наиболее перспективный район в области Южного полюса Луны для будущего развертывания там полигона и лунной базы.

ракета-носитель «Ангара-А5» Фото: Минобороны РФ

Второй этап включает пилотируемые экспедиции на орбиту Луны без высадки на ее поверхность. Третий этап, запланированный на 2030–2040 годы, включает в себя высадку космонавтов на лунную поверхность и постепенное развертывание инфраструктуры для перспективной базы на Луне, которая будет включать элементы лунной астрономической обсерватории.

Согласно материалам «Роскосмоса», во время регулярных миссий на поверхности естественного спутника Земли будут размещены ретрансляторы, энергетические модули, роботизированные системы, а также лунный полигон для стартов грузовых ракет без экипажа.

Что потребуется сделать

По плану Роскосмоса, высадка на Луне российского космонавта должна произойти в 2033–2035 годах. При этом лунная программа имеет два ключевых «маркера», без которых ее исполнение невозможно — создание новой сверхтяжелой ракеты и посадочного модуля, без них полет и высадка невозможны.

Использовать ракеты «Ангара-А5В» можно будет только на первом этапе пилотируемых полетов на Луну, на следующих этапах освоения Луны без сверхтяжелой ракеты грузоподъемностью 85—90 тонн не обойтись. Потенциально основным носителем второго этапа лунной программы должна стать ракета «Енисей», разработка которой ведется с 2018 года.

Если с тяжелой ракетой в основном все упирается в финансирование, то с посадочным модулем есть дополнительные трудности — в отличие от американцев российским специалистам предстоит создать его с нуля.



Перспективный лунный скафандр xEMU Фото : NASA

Сроки поджимают — если Россия будет откладывать высадку, ее наверняка опередят американцы. Весной 2021 года NASA выбрало проект SpaceX для осуществления своего полета на Луну, компания должна разработать посадочный модуль HLS Starship, который должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на лунную поверхность.

Кроме этого, нельзя забывать про Китай, который с 2013 года начал работу автоматических станций на поверхности Луны, с развертыванием луноходов, доставкой лунного грунта на Землю и началом исследования поверхности обратной стороны Луны по программе «Чанъэ». В данный момент КНР разрабатывает сверхтяжелую ракету «Чанчжэн-9» для пилотируемых лунных миссий.

Победа в «лунной гонке» важна не только с точки зрения государственного престижа — с учетом истощающихся запасов сырья на горизонте маячит раздел внеземных ресурсов, на что недвусмысленно намекает недавний отказ США считать Луну достоянием человечества.