Сибирские ученые разработают новый метод заживления ран

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН планируют опытным путем доказать, что паразиты-описторхи выделяют ранозаживляющий белок, сообщает пресс-служба организации.

Раны не заживают у пациентов с сахарным диабетом и с рядом других аутоиммунных заболеваний, болезнями системы кровообращения, ожогами, а также у пожилых людей.

«Большинство этих пациентов получают стандартную помощь, которая при критическом состоянии заключается в удалении отмирающей ткани. Мы предполагаем, что использование белков описторха в будущем может помочь корректировать или вовсе избежать подобных тяжелых состояний», — рассказала научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анна Ковнер.

За два года ученые получат 3 миллиона рублей от РНФ и правительства Новосибирской области. Они должны получить экспериментальные данные на лабораторных мышах, как белки описторха влияют на различные процессы заживления ран.